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Публикации за 21.12.16

Крупный сбой в движении метро: на станции «Выхино» погиб пассажир

Крупный сбой в движении метро: на станции «Выхино» погиб пассажир

Сегодня утром на «фиолетовой» ветке московском метро в утренний час пик произошло ЧП с пассажиром: мужчина упал на рельсы, в результате чего было приостановлено движение от станции «Жулебино» до «Текстильщиков».

ЧП с пассажиром случилось из-за падения мужчины на рельсы на станции «Выхино». Об инциденте стало известно в 7:25, были закрыты несколько станций, в том числе «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект». На восстановление графика движения поездов потребовался почти час.

Как уточнили в полиции, это время было необходимо достать тело пассажира с путей: его зажало между поездом и платформой, передает радиостанция «Говорит Москва». Мужчина в итоге скончался.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.12.16

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