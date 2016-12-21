Крупный сбой в движении метро: на станции «Выхино» погиб пассажир

Сегодня утром на «фиолетовой» ветке московском метро в утренний час пик произошло ЧП с пассажиром: мужчина упал на рельсы, в результате чего было приостановлено движение от станции «Жулебино» до «Текстильщиков».
ЧП с пассажиром случилось из-за падения мужчины на рельсы на станции «Выхино». Об инциденте стало известно в 7:25, были закрыты несколько станций, в том числе «Выхино», «Кузьминки» и «Рязанский проспект». На восстановление графика движения поездов потребовался почти час.
Как уточнили в полиции, это время было необходимо достать тело пассажира с путей: его зажало между поездом и платформой, передает радиостанция «Говорит Москва». Мужчина в итоге скончался.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 21.12.16
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