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Публикации за 22.12.16

Новое ЧП в московском метро: взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

Новое ЧП в московском метро: взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

Сегодня утром в подземном переходе около станции метро «Коломенская» произошло ЧП. По предварительным данным, взорвался баллон с газом, в результате чего пострадали, как минимум, двое рабочих.

«Был слышен хлопок, в здании выбило стёкла. Предположительно, взрыв произошёл в подземном переходе. На место происшествия едет экипаж ДПС и не менее трёх пожарных машин, сообщили очевидцы радиостанции .

По данным источников «Интерфакса», взрыв произошел в процессе газосварочных работ возле южного вестибюля. По предварительным данным, пострадали двое рабочих, один получил серьезные травмы.

В свою очередь в пресс-службе Московского метрополитена подтвердили информацию о разгерметизации газового баллона, и уточнили южный вестибюль станции «Коломенская» в 09:22 закрыт на вход по техническим причинам.

Москва, Светлана Антонова

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