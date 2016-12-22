Новое ЧП в московском метро: взорвался газовый баллон, есть пострадавшие

Публикации за 22.12.16

Сегодня утром в подземном переходе около станции метро «Коломенская» произошло ЧП. По предварительным данным, взорвался баллон с газом, в результате чего пострадали, как минимум, двое рабочих.

«Был слышен хлопок, в здании выбило стёкла. Предположительно, взрыв произошёл в подземном переходе. На место происшествия едет экипаж ДПС и не менее трёх пожарных машин, сообщили очевидцы радиостанции «Говорит Москва».

По данным источников «Интерфакса», взрыв произошел в процессе газосварочных работ возле южного вестибюля. По предварительным данным, пострадали двое рабочих, один получил серьезные травмы.

В свою очередь в пресс-службе Московского метрополитена подтвердили информацию о разгерметизации газового баллона, и уточнили южный вестибюль станции «Коломенская» в 09:22 закрыт на вход по техническим причинам.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.12.16

ЧП на «серой ветке» метро: погиб пассажир. / Число жертв отравления метанолом в Иркутске достигло 71. В городе зафиксировано первое смертельное отравление водкой. / 25 лет СНГ: бракоразводный процесс СССР и новые поводы для объединения. Читать дальше

© 2016, РИА «Новый День»