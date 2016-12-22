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Публикации за 22.12.16

При взрыве у станции «Коломенская» ранены четыре человека

При взрыве у станции «Коломенская» ранены четыре человека

Стали известны новые подробности сегодняшнего взрыва в подземном переходе станции московского метро «Коломенская». По уточненным данным, в результате разгерметизации газового баллона ранения получили четыре человека.

По данным источников «Интерфакса», эта информация предварительная и сейчас уточняется. Ранее сообщалось о двух пострадавших, один из которых был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, взрыв произошел при проведении сварочных работ. По данным МЧС, площадь возгорания составила 5 квадратных метров, в настоящий момент оно ликвидировано.

В пресс-службе Московского метрополитена уточнили, что ЧП стало причиной временного закрытия южного вестибюля «Коломенской», но станция работает в штатном режиме.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.12.16

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