Нефть опустилась в цене до $54 за баррель: рубль не реагирует

Публикации за 22.12.16

Мировые цены на нефть возобновили снижение на фоне неожиданного роста запасов «черного золота» в США, что свидетельствует переизбытке сырья на рынке. Хотя стоимость барреля упала почти на $1, рубль практически не отреагировал на нефтяное снижение.

В настоящее время котировки «черного золота» марки Brent торгуются на уровне $54,49 за баррель с незначительным повышением после вчерашнего падения. Американская нефть марки WTI продается по $52,44.

Снижение нефтяных котировок произошло после сообщения Минэнерго США, по данным которого запасы нефти в стране увеличились на 2,2 млн баррелей, хотя участники рынка ожидали их снижения на 2,4 млн баррелей.

Российский валютный рынок слабо отреагировал на снижение нефтяных цен. На торгах на Московской бирже американская валюта так не поднялась выше отметки 61 рубль. На 10:19 мск курс доллара застыл на отметке 60,93 рубля, евро продавался по 63,66.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 61,1092 рубля, евро – 63,6086.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 22.12.16

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