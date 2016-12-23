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Публикации за 23.12.16

В Подмосковье обнаружилось 33 заброшенных пионерлагеря: их отдадут инвесторам

В Подмосковье обнаружилось 33 заброшенных пионерлагеря: их отдадут инвесторам

В Подмосковье после инвентаризации обнаружилось заброшенных 33 территории бывших пионерских лагерей и баз отдыха, которые не использовались более 15 лет. Как сообщил сегодня заместитель председателя регионального Александр Чупраков, часть из них будет передано инвесторам.

По словам Чупракова, потенциальные инвесторы уже есть, для передачи бывших пионерских лагерей в их руки определены условия для льготной аренды этих объектов: ставка составит 1,5% от кадастровой стоимости. При этом инвесторам разрешат возводить только рекреационные объекты, передает «Интерфакс».

Сообщается, что в первом квартале 2017 года планируется передать в частные руки пионерские лагеря «Рассвет» и «Юность» (Пушкинский район), а также «Факел» (Ногинский район).

Москва, Светлана Антонова

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