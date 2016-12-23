Скандал: Главу подмосковного Солнечногорского района досрочно ушли в отставку / …хотя ранее он отозвал свое заявление об уходе

Публикации за 23.12.16

В подмосковном Солнечногорском районе разгорается громкий политический скандал. Сегодня Совет депутатов отправил в отставку «по собственному желанию» главу района Александра Якунина, рассмотрев его заявление, написанное под давлением руководства региона.

После решения депутатов исполнение обязанностей главы района по уставу возложено на первого заместителя главы Солнечногорского района Андрея Чуракова, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

Между тем ранее на этой неделе Якунин, занимавший пост главы района с 2013 года, сообщил депутатам, что отозвал свое заявление об уходе в отставку, которое было написано им под угрозами и давлением со стороны заместителя председателя правительства Московской области, руководителя администрации губернатора Михаила Кузнецова, отмечает Солнечногорское телевидение.

«16 ноября заместитель председателя правительства и руководитель администрации Кузнецов в процессе состоявшейся беседы под угрозами попросил, чтобы я написал заявление. Дальше я написал заявление, датированное 22 декабря, по собственному желанию. Дальше я ушел в отпуск. Но, как вы все знаете, я вышел из отпуска, первое, что сделал – обратился в Совет депутатов. […] Чтобы вы приняли к сведению, что я свое заявление отозвал, я собираюсь работать», – заявил Якунин в среду на заседании Совета депутатов.

Попытки давления на Якунина могут быть связаны с его критикой муниципальной реформы в Московской области, которая проводится насильственными методами и не учитывает мнение населения.

По некоторым данным, сегодня Якунин был вызван в Следственный комитет.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=BkJHjP4DjGk&rel=0">Video</a> Якунин об отзыве заявления об уходе в отставку

Москва, Светлана Антонова

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