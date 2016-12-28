Валерий Соловей: Есть намек на то, что мы приблизились к выходу из тоннеля

Публикации за 28.12.16

Предстоящий 2017 год для России вряд ли будет хуже, чем 2016-й. Как считает профессор МГИМО Валерий Соловей, есть надежда на улучшение отношений Москвы и Вашингтона, возвращение Украины в орбиту России, но в экономике останутся сложности – жизнь будет «подморожена», а цены продолжат расти.

По оценке Соловья, Кремль отказался от идеи досрочных президентских выборов, исходя, в том числе из экономической ситуации в стране.

«Во-первых, экономическая ситуация выглядит все-таки стабильной. Нет заметного роста недовольства населения. А вторая причина, мне кажется, связана с выборами в США. У Кремля есть такое предположение устойчивое, что вот американские демократы склонны вмешиваться в дела других стран и сеют цветные революции. А республиканцы – не такие», – отметил Соловей в интервью «Комсомольской правде».

Как считает эксперт, экономический блок правительства РФ не сменится. «И премьер не сменится. Президент доверяет главе правительства. Это я говорю не ради красного словца. И президент считает, что экономический блок, в принципе, справляется со своей политикой», – сказал Соловей

По его мнению, в этой ситуации можно ожидать обнародования некоего плана реформ. «И это будет что-то вроде манифеста обновленной власти. Это то, с чем власть хотела бы пойти на выборы. Что очень интересно, если раньше предполагалось это дело завершить к лету следующего года, то вот мне сказали, что сроки сдвинуты чуть ли не на начало марта. К весне документ в основном должен быть закончен», – отметил Соловей.

Комментируя перспективы в экономике, профессор также сказал, что есть «ощущение, что все будет подморожено».

«Цены продолжат расти, но не так быстро. Инфляция уже заметно снизилась, это факт. Все это – благодаря Центробанку, вот почему Путин и поддерживает госпожу Набиуллину в ее политике сокращения денежной массы. Но это же означает, что и наши с вами расходы тоже сократятся. Люди ведут себя очень рационально. Я склонен полагать, что в следующем году хуже все-таки не станет. Это уже само по себе неплохо. Потому что, когда у вас есть хоть какая-то стабильность, вы можете уже что-то планировать. Это еще не свет в конце тоннеля, но хотя бы намек на то, мы приблизились к выходу из этого тоннеля», – считает Соловей.

Эксперт полагает, что нужно ждать новых громких коррупционных скандалов, но «посадки» вряд ли примут массовый характер, но главы некоторых регионов находятся под угрозой. «Среди губернаторов – это безусловно. Те главы регионов, которые занимают нижние места в рейтингах, прямые претенденты на выбывание. Есть и губернаторы-ветераны, которых было бы неплохо заменить. Не потому, что они перестали ловить дичь, а просто уже пора менять там начальство, чтобы не превратилось в болото», – констатировал Соловей.

В то же время он добавил, что всегда есть серьезные ограничения. «Кем замените? А это очень важно. Потому что надо учесть и интересы региональных элит, и помнить, что вот-вот выборы президентские. Поэтому даже кандидаты на выбывание вполне могут усидеть. Я такие случаи знаю. Человек на последней парте, как в школе говорят, из года в год, но из класса в класс переползает», – сказал профессор.

Он также добавил, что здесь есть еще оборотная сторона. «Борьба с коррупцией – это вещь, которая привлекает симпатии общества. Но когда общество узнает, что деньги у кого-то исчисляются сотнями килограммов и кубометрами, возникает неприязнь», – констатировал Соловей.

Отвечая на вопрос о коррупционном скандале вокруг бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, Соловей отметил, что «это беспрецедентная история».

«У меня ощущение, что такого сорта одиночные все-таки, не массовые аресты очень неплохо помогают управлять экономикой. Бюджет ведь стал несравненно беднее. А громкими уголовными делами можно показать чиновникам, что так как прежде расходовать государственные деньги, я уж не говорю – воровать, просто нельзя, невозможно», – подчеркнул эксперт.

Комментируя перспективы российско-американских отношений, Соловей сказал, шансы на то, что отношения с США удастся улучшить после инаугурации Трампа, есть. «Мне бы хотелось на это надеяться. И эту надежду разделяют и в Кремле, и влиятельные люди в Вашингтоне. Я бы назвал это «окном возможностей». Оно сейчас открывается. И еще может начаться ослабление санкций», – предположил эксперт.

Он также обратил внимание, что Евросоюз продолжает ориентироваться на американскую политику, и есть признаки того, что ЕС не может, как прежде поддерживать Украину и противостоять России.

«Не верю в то, что там (на Украине) начнется очередной Майдан. Но если Евросоюз будет поглощен своими внутренними проблемами и склоняться в пользу позитивной ревизии отношений с Россией, то Москве дадут сигнал: Украина – это ваша сфера влияния. Тогда мы бы попытались дать понять Киеву, что заинтересованы в восстановлении экономических отношений, но они будут строиться на почве прагматики, а не историй о «братском народе», – сказал Соловей.

Он полагает, что президент Украины Петр Порошенко «досидит до конца своего срока». «Думаю, не будет и досрочных парламентских выборов. Украинское общество к этому сейчас явно не готово. Оно очень устало за последнее три года. Оно нуждается в покое», – считает эксперт.

Касаясь ближневосточной проблемы, Соловей отметил, для мира в Сирии в лучшем случае потребуется от года до двух лет. «Нанести им (террористам) решающее поражение, мне кажется, удастся только мощной военной коалицией во главе с Россией и США. Не исключаю, что ее создание будет обсуждаться. При этом нельзя будет сбрасывать со счетов и другие заинтересованные стороны – это и Иран, и Саудовская Аравия, и Турция», – сказал эксперт.

Москва, Анастасия Смирнова

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