Валерий Соловей: В России победит ненависть к власти

Претендовать на успех в России сможет популистская политическая партия, которая поднимет знамя народной борьбы с истеблишментом, при этом ее социально-экономическая повестка никакой роли играть не будет. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сказал историк, политический аналитик, заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей, выступая накануне в Госдуме на экспертных слушаниях о перспективах политической системы страны.

Запрос на изменение политической системы России появился недавно, отметил он, пояснив, что до 2017 года эта система соответствовала основному запросу общества, которому требовалась стабильность. Меняться кардинальным образом ситуация начала в 2018 году, когда начал оформляться новый запрос: это отрицание статус-кво и желание перемен. Это подтверждает и падение рейтингов политических институтов и ключевых фигур. «Но как обычно в России люди прекрасно знают, чего они не хотят, и гораздо хуже с формулированием того, чего они хотят», – отметил Соловей.

По его оценке, уже сейчас очевидны несколько тенденций. Первая – снижение интенсивности патриотического запроса. «Он прошел свой пик и остается фоновым, то есть патриотизм – это норма, культурная и политическая, но не более того, – сказал Соловей. – В центр, в фокус он уже более не вернется».

Второе, отметил политолог, – запрос на социальную ненависть, желание отомстить истеблишменту при полном отсутствии стремления к солидарности и к социальной справедливости.

«Выступления против истеблишмента – это, в первую очередь, выступления против чиновников, а не против олигархов, – считает Соловей. – Очень многие хотели бы быть на месте этих ребят. А если и есть запрос на справедливость, то это запрос на моральное достоинство и на равенство перед законом, то есть не на социальную справедливость, а на процессуальную. Можно ли этот запрос назвать либеральным? Не уверен. Скорее, его можно назвать общечеловеческим».

Запрос на достоинство, моральное измерение политики, будет становиться все более важным для современной России, полагает Соловей. Из этого, считает он, следует вывод: будущее – за популистской партией, которая «поднимет знамя борьбы с истеблишментом». При этом совершенно неважно, какова будет ее социально-экономическая повестка. «Эта партия должна сказать только одно: я обещаю вам справедливость, вы все будете равны перед законом, все вернете себе человеческое достоинство», – прогнозирует эксперт.

Правда, такой партии нужно добиться доверия народа, поскольку «люди голосуют не за программу, а за то, верят они вам или нет», уточнил Соловей.

«К сожалению, без кардинального обновления модельного ряда, хотя бы ребрендинга партии, безусловно, не поверят, – констатировал Соловей. – Нельзя влить новое вино в старые мехи. Не получится».

Политолог подчеркнул, что у российской политической системы есть только один шанс выжить, и он связан с кардинальными переменами.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 08.02.19

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