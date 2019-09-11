Валерий Соловей: Россия «дозревает» – появились условия для мирного демонтажа режима

В России созданы все условия для мирного демонтажа нынешнего режима: далекий от внутренних проблем президент вызывает нарастающее раздражение, госаппарат полупарализован, у граждан крепнет ощущение, что власть пора менять. Такое мнение высказал известный политолог Валерий Соловей, обращаясь к представителям российской оппозиции. По его оценке, стратегические лозунги лежат на поверхности, в их числе – отставка правительства, роспуск Госдумы и отмена пенсионной реформы.

«Только что прошедшие региональные выборы с новой остротой ставят вопрос о целях и стратегии оппозиции. До 8 сентября эту дискуссию можно было еще откладывать, ссылаясь на очевидность цели. Но сейчас время для серьезного разговора пришло», – отметил эксперт в комментарии на своей странице в «Фейсбуке». При этом он подчеркнул, что выходившие под дубинки ОМОНа москвичи боролись отнюдь не за увеличение фракции КПРФ в Мосгордуме.

«Митинги и «прогулки», «умное голосование» и даже выборы – это всего лишь инструменты и способы достижения цели, но не сама цель, – пишет Соловей. – Все, что мы критикуем, все, против чего борются наши люди – бесчестные выборы, полицейские издевательства, неправедный суд, горящая Сибирь, массовая нищета, мусорные полигоны под окнами домов – все это и много другое, не более чем производные от политической власти Российской Федерации».

По его мнению, частные вопросы невозможно решить, не разобравшись с главным – а он сводится к действующей политической власти. «Именно сейчас пришло время, когда нужно и можно открыто провозгласить нашу цель – мирный демонтаж политического режима в России», – считает Соловей.

Он обратил внимание, что именно сейчас сложились самые подходящие условия для демонтажа системы: поддержка президента падает на фоне шестилетнего снижения доходов населения и пенсионной реформы, а «стареющий, болезненно самолюбивый и далекий от проблем России «национальный лидер» вызывает нарастающее раздражение». Это не могло не повлиять на отношение к нему элит – они потеряли веру в удачливость вождя и уже думают о «жизни после Путина» и без него. Государственный аппарат полупарализован, пишет Соловей – его можно разово мобилизовать для проведения выборов, однако работать в постоянном режиме он уже мало способен.

«Единственными аргументами власти в общении с людьми остались грубая ложь и полицейское насилие; пряников сладких хватает только своим. И, главное, в стране усиливается и крепнет ощущение: с такой властью у нас нет и не может быть никакого будущего, а потому надо ее менять. И это ощущение выливается в сполохи протестов – от Ингушетии до Архангельска, от Москвы до Урала и Бурятии», – пояснил политолог.

Как считает эксперт, сейчас основная задача оппозиции – четко сформулировать цели, тем более, что они лежат на поверхности. В первой тройке – отставка правительства, роспуск Госдумы и немедленная отмена пенсионной реформы в ее нынешнем виде.

Кроме того, полагает Соловей, стране следует отказаться от милитаристской внешней политики. «Помогать надо родной земле и своему народу, а не заморским диктаторам», – подчеркнул политолог. «Немедленное прекращение политических репрессий. Освобождение всех репрессированных. Отказ государства от вмешательства в личную жизнь и свободы граждан, включая цифровые, – обозначил он следующие цели. – Переход к реальному бюджетному и административно-политическому федерализму, а также самодостаточному местному самоуправлению. Нетерпима ситуация, когда Москва жиреет, а Россия хиреет».

Кроме того, как отметил Соловей, необходимо выдвинуть требование – строить экологически вредные и опасные производства должно быть разрешено только после проведения местных референдумов.

«За исключением большинства депутатов Госдумы, членов правительства, руководства «Единой России» и группы провластных олигархов эти естественные и давно назревшие требования будут поддержаны Россией вне зависимости от возраста, пола, идеологических взглядов и политических симпатий, – уверен Соловей. – Поскольку выдвинутые требования должны основываться на общенациональном консенсусе, то, за исключением отмены пенсионной реформы, все социально-экономические лозунги вынесены за скобку. Вопрос о путях развития России будет решаться на честных конкурентных выборах после демонтажа политического режима. Однако в любом случае экономическая стратегия будет основываться на принципах здравого смысла, прозрачности, эффективности, снижения налоговой нагрузки и стимулирования внутреннего спроса».

При этом, подчеркивает он, пока требование отставки президента пока выглядит рискованным и неприемлемо для значительной части общества. «Но это временно. Людям надо ещё немного дозреть, что, по моим ощущениям, произойдёт уже к началу следующего года, – прогнозирует он. – Тем более что выдвинутые требования, в частности, отставка правительства и роспуск парламента, прекрасная оценка способности Путина соответствовать интересам и чаяниям народа».

Как считает Соловей, чтобы президент не предложил «правительство похлеще прежнего», нужен роспуск Госдумы. «Последним законом этой Думы должен стать закон о ее добровольном роспуске и досрочных парламентских выборах», – пишет политолог.

После этой серии отставок необходимо будет провести досрочные выборы парламента, причем по закону о выборах в редакции 2003 года, и вернуться к закону «Об общественных объединениях» 1995 года. Составы избирательных комиссий всех уровней перед этим должны быть полностью обновлены. После формирования новой Думы можно ставить вопрос о новом правительстве народного доверия.

«Практически все европейские страны, добившиеся решительного обновления политической системы и устойчивого экономического роста, проходили этим или похожим путём. Россия не станет исключением, – считает Соловей. – Сейчас впервые за двадцать лет открывается реальный шанс вернуть стране и людям украденное будущее. Только от нас зависит, используем мы его или профукаем».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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