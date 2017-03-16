Валерий Соловей: Киев снова угодил в ловушку Москвы

Публикации за 16.03.17

Политическая элита Украины снова угодила в ловушку Москвы – «истерика» Киева, связанная тем, что Россию на международном песенном конкурсе будет представлять певица и инвалид 1 группы Юлия Самойлова, служит еще одним доказательством того, что в «незалежной» теперь нет «минимальных этических норм». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный российский политолог, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей.

«Россия использовала манипулятивный прием, направив такую участницу на конкурс, а украинцы охотно попали в эту манипулятивную ловушку. Вместо того чтобы сказать: «Мы готовы принять любого участника, потому что это конкурс песенный, а не политический», – они организовали массовую истерику», – констатировал Соловей.

По его мнению, как поведет себя Россия, будет зависеть от того, что сделают и скажут киевские власти в ближайшие дни. «Я бы не исключил никакого разворота, в том числе и отказа участвовать в конкурсе. Но Россия это сделает только в том случае, если Украина еще дальше попадет в эту ловушку и будет выглядеть совсем уж неприглядно», – продолжил политолог.

При этом эксперт обратил внимание, что отношения между некогда братскими народами таковы, что любые жесты между двумя странами имеют «политическую подоплеку».

Соловей отметил, что очередной агрессивный выпад в сторону России со стороны Киева наложился на другую «истерику», связанную с закрытием границ между республиками ЛДНР и Украиной. «В результате Украина будет выглядеть как страна, которая нарушает нормы приличий и минимальной этики. Там, где есть политика – этика замолкает», – заключил политолог.

Напомним, 13 марта стало известно, что Россию на «Евровидении -2017» будет инвалид первой группы Юлия Самойлова. Служба безопасности Украины в тот же день заявила, что девушку на Украину могут просто не пустить. Киев мотивирует это решение тем, что 27 июня 2015 года Самойлова принимала участие в гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра» в Крыму, тем самым нарушив постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года. Согласно документу, иностранцы должны иметь специальное разрешение Киева для въезда на территорию Крыма. Тем временем в России не утихают споры о том, должна ли страна бойкотировать песенный конкурс.

Ряд известных популярных российских исполнителей, в том числе Филипп Киркоров, призвали отказаться от участия в украинском «Евровидении». Эту инициативу поддержали и депутаты Госдумы – Виталий Милонов направил гендиректору Первого канала Константину Эрнсту открытое письмо с просьбой бойкотировать киевский финал конкурса и не отправлять туда российских исполнителей. Его поддержал депутат Госдумы, легендарный певец Иосиф Кобзон, заявив, что «нельзя давать возможность русофобствовать на Украине».

Редакция РИА «Новый День» объявила голосование о том, следует ли бойкотировать России украинское «Евровидение». Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Мария Вяткина

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