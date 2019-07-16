Психологическая модель власти: ими движет «маниакальный страх»

Жестокие негуманные действия полицейских и бойцов Росгвардии при разгоне протестующих вызваны страхом, который также свойственен неуверенным в своей состоятельности нынешним представителям власти. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог Валерий Соловей.

Как считает эксперт, полицейскую беспощадность в отношении граждан своей же страны можно объяснить несколькими причинами, которые дополняют друг друга. «Говорят, что они бьются за зарплату, что их обрабатывают, что им не предложена альтернатива… Но есть еще одна, мне она кажется основной – они очень боятся», – сказал Соловей.

«Это обычная психологическая модель: если вы знаете, что вы заняты неправым делом, что вы совершаете зло, вы начинаете упорствовать в этом зле. Вы боитесь, что вас на нем поймают, вы сами себе начинаете доказывать, что поступаете правильно», – пояснил политолог.

По его мнению, постепенно до силовиков «доходит», что такая жестокость по отношению к гражданам своей страны в век высоких технологий чревата «серьезными личными рисками». «Эти люди живут в тех же городах, что и мы с вами, у них есть аккаунты в социальных сетях», – напомнил он.

Соловей также отметил, что представители власти боятся протестующих, как огня. «Как только появились перед зданием Мосгоризбиркома палатки, посмотрите какой маниакальный ужас: палатка означает революция. Это что, поведение разумных людей? Она (власть) ведет себя как гиена потому, что она одна и не уверена в собственной состоятельности», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», в воскресенье в столице прошла акция оппозиции, которая была заявлена как встреча избирателей с кандидатами в депутаты Мосгордумы. Участники протеста дошли до здания Мосгоризбиркома, где несколько часов требовали встречи с главой МГИК Валентином Горбуновым, однако он так и не появился. Примерно в 19:30 начался силовой разгон участников акции, задержано было 39 человек, в том числе кандидаты в депутаты.

Накануне в Орехово-Зуевском районе Подмосковья произошли столкновения местных жителей и полиции. Протестующие городского округа Ликино-Дулево в лесу обороняли участок на 235 км трассы А-108, который предполагается вырубить под строительство мусороперерабатывающего завода компании Игоря Чайки. На помощь строителям и лесорубам прибыли силовики.

Активисты опубликовали в соцсетях видеоролики, в которых видно, как полицейские бьют дубинками безоружных граждан, игнорируют просьбы представиться и показать жетоны. В одном из роликов снята лежащая без движения на земле женщина. По данным СМИ, пострадала местная жительница Светлана Карева. Она госпитализирована в больницу в Давыдово с диагнозом сотрясение мозга, врачи не исключают у нее перелом позвоночника.

Аналогичные действия силовики регулярно предпринимают при разгоне протестующих в и других регионах России.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.07.19

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