Валерий Соловей: Кремль готовит Россию к кризису и новой волне реформ / Известный политолог о ситуации накануне главных выборов

Россия переживает эпоху «транзита». Кремль понимает, что изменений после мартовских выборов президента РФ не избежать, и готовит реформы, поэтому вбрасывает в информационное поле варианты возможных преобразований, в том числе, нового государственного устройства. Прогнозировать, что принесут перемены сложно, но среди политической элиты настроения тревожные, народ пока безмолвствует и наблюдает.

Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал известный политический аналитик – доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связей с общественностью МГИМО Валерий Соловей.

«Новый День»: Предвыборная кампания-2018 началась. О чем, на Ваш взгляд, свидетельствует попытка привлечь известных, но неоднозначных кандидатов? Можно ли прогнозировать новые политические «каминг-ауты» и неожиданные выдвижения?

Валерий Соловей: Кампания развивается сейчас более интересно, чем месяц назад. Этот интерес вызывает выдвижение, во-первых, Ксении Собчак, во-вторых, Бориса Титова (уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей, председатель «Партии Роста»). Интересно, что они воплощают разные модели новизны: Собчак – это шоумен – за ней, как бы она ни старалась, всегда будет тянуться скандальный шлейф. Титов воплощает собой «серьезного кандидата для серьезных людей». Это, может быть, первая в России попытка выразить интересы массового бизнеса. Он в России существует – его представители составляют более 20% от электората – это мелкий и средний бизнес и самозанятые – но они никогда не имели своего политического выражения. В результате, сложилась парадоксальная ситуация, когда этот самый средний бизнес голосует даже за коммунистов, потому что не имеет своего выразителя. Эти два кандидата – Собчак и Титов – вносят определенную новизну. Всех остальных, мы уже давно знаем – это Зюганов, Жириновский, Явлинский, естественно, Путин. Это люди давным-давно участвующие в выборах, а у общества есть потребность в чем-то новом.

Не знаю, появится ли кто-то еще. Время уходит – сейчас последние две недели, когда надо выдвигаться, заявлять о своем намерении выдвинуться.

«Новый День»: В начале прошлой недели сразу несколько потенциальных кандидатов в президенты России заявили о необходимости перехода к другому способу управления страной – парламентской республике. На Ваш взгляд, это была попытка привлечь к себе внимание или прощупывание почвы и намек на Россию-2024?

Валерий Соловей: Информационные поводы нужны всегда. Но в данном случае эти информационные поводы находятся в русле размышлений о будущем государственном устройстве России, поскольку всем группам элит очевидно, что мы подошли к какому-то историческому рубежу. Да, все знают, что Путин идет на выборы, что Путин победит. Но дальше-то что-то должно меняться. Эта эпоха воспринимается уже как транзитная. И сейчас рассматриваются различные варианты транзита, в том числе обсуждается изменение госустройства. Это выигрышно – какие-то новости же нужно генерировать.

«Новый День»: Согласно данным недавнего опроса «Левада-центра», у избирателей все же много вопросов к нынешнему президенту, но больше всего претензий вызывает то, что он «забыл про народ» и отстранился от решения внутренних проблем. Как Вы считаете, после мартовских выборов возможен ли пересмотр ориентиров Кремля?

Валерий Соловей: Власть знает, что есть запрос на перемены, что есть недовольство, в том числе персонифицированное недовольство, и власть намерена проводить изменения. Их интенсивно готовят, часть уже подготовлена – эти изменения касаются реформы управления, экономической реформы, реформы правовой системы. Но мы не знаем, как эти преобразования будут осуществляться, то есть окажутся они эффективными или наоборот, и не очень представляем, как общество на них отреагирует. Но то, что к изменениям власть готовится – это совершенно точно.

«Новый День»: Коснутся ли изменения правящей верхушки? Вы ранее уже отмечали, что после выборов и публикации Госдепа США о связях российских олигархов с Кремлем часть российской элиты может оказаться под ударом. Можно ли в таком случае ожидать, что история олигарха Сулеймана Керимова, которого на прошлой неделе задержали во Франции, повторится?

Валерий Соловей: Я думаю, что основные события развернутся, если они вообще развернутся, с февраля-марта. Но могу сказать, что ожидания среди российской элиты, той, которую называют правящей группировкой, в связи с этим довольно тревожные. Но как она будет реагировать предсказать пока невозможно. Я обращу внимание на заявление главы Совфеда Матвеенко (Валентина Матвеенко), которая публично предположила, не стало ли это (задержание Керимова) началом охоты на ведьм (кампания по расследованию антиамериканской деятельности в США в 50-х годах) – это таким образом расценивается.

«Новый День»: Что касается судьбы рядовых граждан, каике новые реалии ожидают их? Вы на днях писали о том, что Россию готовят к «ухудшению экономической ситуации» и призвали «затягивать пояса потуже». Но Кремль сейчас всеми способами пытается создать видимость благополучия – заявляет о рекордно низкой инфляции, завершении кризисного периода. По Вашему мнению, насколько такое расхождение официальной картинки и реальности влияет на авторитет власти?

Валерий Соловей: Власть естественно должна говорить, что все идет не так уж и плохо, что худшие времена остались позади и что нас ожидает, если не рассвет, то хотя бы улучшение – это естественная риторика для избирательной кампании. Но фактически политика направлена на подготовку к ухудшению экономической ситуации, а как этот разрыв повлияет (на отношение людей к власти), я не берусь судить. Я полагаю, что люди будут оценивать свое положение не по словам, а по количеству наличности в своих бумажниках, а ее становится все меньше.

Но надо отдавать себе отчет, что ухудшение экономического положения не сразу же скажется на поведении людей – это запаздывающий процесс, до полугода. Нет такого, что сегодня я получил зарплату меньше, а завтра я вышел и набил морду начальнику. К тому же никогда не знаешь наперед, как люди будут реагировать. Многие начинают спиваться, кто-то ищет дополнительные источники, кто-то начинает отказывать себе в самом необходимом, а кто-то выходит на акции протеста. Существует веер возможностей реакции на ухудшение экономического положения. Острее всего реагируют те, кто относился к среднему классу, потому что они-то понимают, что они теряют что-то существенное. Но модель поведения совершенно не предсказуема.

«Новый день»: Не можем не задать вопрос о внешней политике. В каком ключе стоит рассматривать события, разыгравшиеся на прошлой неделе в Луганске? Отстраненный глава ЛНР Игорь Плотницкий, по оценкам части экспертов, устраивал Кремль, свидетельствует ли его отставка об ослаблении сферы влияния?

Валерий Соловей: Ситуация была многослойна. Плотницкий устраивал Кремль, но никогда не устраивал Лубянку и Арбатский военный округ. Они имеют тех краях в очень сильное влияние и, порой, преобладающее. Кроме этого Плотницкий сам спровоцировал обострение. Он попытался снять министра МВД (Игоря Корнета). Как раз Лубянка не дала возможности это сделать и обернула происходящее себе на пользу. Сейчас ситуация нормализовалась. Плотницкий остается у полномочий на переговорах (по минскому процессу), объединения ЛНР и ДНР не произошло, но фактически, позиции силовиков усилились, и они заинтересованы в прогрессе переговоров минском формате, в замораживании ситуации.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.11.17

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