Губернатор Подмосковья анонсировал введение платных парковок / Жители поддерживают, – заверил Андрей Воробьев

Публикации за 28.12.16

Сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал в 2017 году повсеместное внедрение в регионе платных парковок. Он отметил, что сейчас специальная рабочая группа готовит такую программу, и заверил, что такая инициатива поддерживается жителями.

«Он (проект) не отменен. Очевидно, что удобная парковка предполагает, в том числе, и оплату за парковочные места в местах общего пользования, в определенных местах наших городов парковка будет платная. И это поддерживают наши жители…» – сказал Воробьев и добавил, что планируется также создание зон бесплатной парковки, передает РИА «Новости».

Глава региона также отметил, что все подмосковные города уже реализуют программу, но пока нет жесткой системы наказания за парковку на газонах и на тротуарах. «А в 2017 году мы планируем приступить комплексной реализации этой программы», – сообщил губернатор.

Москва, Анастасия Смирнова

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