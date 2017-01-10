Нефть опустилась в цене ниже $55 за баррель: рубль пока держится

Публикации за 10.01.17

Мировые цены на нефть продемонстрировали накануне более чем 3-процентное падение и опустились ниже $55 за баррель. На этом фоне, как передает корреспондент РИА «Новый День», российская валюта вновь почувствовала слабость: доллар на биржевых торгах вновь преодолел планку в 60 рублей, а евро стал дороже 63 рублей.

Нефтяной рынок вновь сомневается в выполнении соглашения об ограничении добычи, которое было заключено участниками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) после сообщений о росте экспорта «черного золота» из Ирана и Ирака. При этом дополнительным важным фактором, который оказал давление на нефтяные котировки, стали данные об увеличении числе буровых установок в США, что означает рост уровня производства сырья за океаном.

Восстановлению баланса на нефти рынке наверняка помешают также планы США продать 8 млн баррелей «черного золота» из стратегических запасов. Как говорится в сообщении американского минэнерго, заявки на сырье будут приниматься до 17 января, а поставки будут осуществляться в марте и апреле. Предполагается, что по 3 млн баррелей нефти будет продано из хранилищ Bryan Mound и Big Hill в Техасе, и еще 2 млн баррелей – из хранилища West Hackberry в Луизиане.

На этом фоне мировые цены на нефть рискуют упасть еще ниже от нынешнего уровня, поскольку фактически соглашение ОПЕК об ограничении добычи сырья, если даже оно будет выполняться, нивелировано действиями американских нефтяников и правительства США. В настоящее время «черное золото» марки Brent торгуется на бирже с небольшим повышением на отметке $54,96 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $51,99.

Российский валютный рынок слабо отреагировал на резкое снижение нефтяных котировок на фоне притока на рынок спекулятивного капитала. Накануне вечером биржевой курс доллара поднимался лишь до 60,15 рубля, а евро подорожал до 63,50. Однако уже сегодня утром, по данным на 10:27 мск, «американец» продавался по 59,89 рубля, «европеец» – по 64,44.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 59,8961 рубля, евро – 63,1125.

Москва, Анастасия Смирнова

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