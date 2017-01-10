Жители Красногорска мерзнут третьи сутки: последствия крупной аварии до сих пор не устранены

Публикации за 10.01.17

Жители подмосковного Красногорска, где в минувшее воскресенье произошла крупная коммунальная авария, оставившая без тепла, 84 многоквартирных дома, продолжают мерзнуть. Сбой в теплоснабжении в ряде жилых домов до сих пор не устранен.

Напомним, сообщение о крупном ЧП поступило спасателям в воскресенье в 10:25 мск. Причиной аварии стал технологический сбой в котельной, где вышли из строя котлы, обеспечивающие подачу тепла.

Как сообщила сегодня пресс-службе регионального главка МЧС, хотя теплоснабжение было восстановлено по штатной схеме еще в воскресенье, по состоянию на 10:30 10 января, после поквартирных обходов было выявлено, что в четырех домах, расположенных по адресам: ул. Пионерская, д.8; ул. Школьная, д.14; Оптический проезд, д.16; ул. Октябрьская, д.3 фактическая температура в жилых помещениях не достигла нормативных показателей.

В связи с тем, что температура теплоносителя в трубопроводе составляет не более 45-55 градусов, перепады температуры у потребителей колеблются в диапазоне 3-5 градусов. В таких условиях фактические транспортные относительные потери достигают 50% и более от тепловой энергии, измеренной на выходе котельной (98 градусов).

Как отмечают в МЧС, нормативные показатели температуры при благоприятных условиях будут достигнуты в домах не ранее чем сегодня вечером к 22:00.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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