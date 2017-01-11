Баррель нефти стал дешевле $54: рубль не сдается

Публикации за 11.01.17

Мировые цены на нефть вновь подешевели и опустились уже ниже $54 за баррель. Как отмечают аналитики, участники рынка все больше склоняются к мнению, что соглашение о глобальном сокращении производства сырья, достигнутое Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россией и еще рядом государств, будет сорвано, в том числе, в результате повышения уровня добычи в США.

К настоящему времени стоимость фьючерсных контрактов на поставку североморского «черного золота» марки Brent достигла отметки $53,77 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $51 за баррель. Сегодня котировки слабо растут после вчерашнего резкого снижения.

«Трейдеров по-прежнему беспокоят рост запасов в США и готовность членов ОПЕК придерживаться условий пакта о сокращении добычи», – отметили аналитики ANZ, которых цитирует Reuters.

Пока слишком много новостей свидетельствуют в последние дни о сохраняющемся избытке предложения сырья. Запасы нефти в США, по прогнозам, по итогам прошлой недели вновь продемонстрируют рост. Данные отраслевого American Petroleum Institute во вторник показали рост резервов на 1,5 млн баррелей на предыдущей неделе.

При этом Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тысяч баррелей в сутки, за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal. Наращивают экспорт также Иран и Ирак, который в феврале планирует отгрузить из порта Басра рекордные объемы нефти, отмечает «Интерфакс».

При этом восстановлению баланса на нефти рынке наверняка помешают также планы США продать 8 млн баррелей «черного золота» из стратегических запасов. Как говорится в сообщении американского минэнерго, заявки на сырье будут приниматься до 17 января, а поставки будут осуществляться в марте и апреле.

Согласно прогнозу управление по информации в области энергетики министерства энергетики США, прогноз добычи нефти в стране на 2017 год увеличен до 9 млн баррелей в сутки с ожидавшихся ранее 8,78 млн. Brent, по прогнозам экспертов американского Минэнерго, будет стоить в среднем $53,5 за баррель в текущем году.

Между тем, несмотря на резкое снижение нефтяных цен, опустившихся с начала недели более чем на $3, на российском валютном рынке по-прежнему затишье: рубль продолжает удерживать позиции, хотя обычно падение стоимости «черного золота» приводило к ослаблению национальной валюты. На торгах на Московской бирже на 10:41 мск доллар продавался по 60,15 рубля, евро – 63,51.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 59,9533 рубля, евро – 63,5445.

Стоит отметить, что в середине декабря при аналогичной цене на нефть курс «американца» был вблизи 62 рублей, а «европейца» – около 65.

Так или иначе, на движение котировок сегодня может повлиять официальная статистика Управления энергетической информации (EIA) об уровне запасов нефти в США.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 11.01.17

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