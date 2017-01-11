Московский метрополитен заработает круглосуточно по большим праздникам

Публикации за 11.01.17

Московские власти положительно оценили опыт круглосуточной работы столичной подземки в новогоднюю ночь и намерены переводить метро в такой режим по большим праздникам. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума правительства Москвы.

Мэр Сергей Собянин поддержал идею круглосуточной работы столичного метро по большим праздникам. «Опыт круглосуточной работы метро в новогоднюю ночь был успешным. В будущем круглосуточную работу метро следует организовать не только на Новый год, но и по другим большим праздникам с традиционными ночными гуляниями», – сказал Собянин.

В свою очередь заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов проинформировал, что городской общественный транспорт в Москве работал в новогоднюю ночь без сбоев, а за время праздников перевез 57,4 млн пассажиров, отмечает информационный портал правительства Москвы.

По словам Ликсутова, ближайший праздник, в который планируется обеспечить круглосуточную работу метро, станет День города, когда Москва отметит 870-летие.

Москва, Светлана Антонова

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