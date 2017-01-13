Цены на нефть возвращаются к $55 за баррель / ОПЕК не готова полностью выполнить соглашение об ограничении добычи

Публикации за 13.01.17

Мировые цены не нефть после вчерашнего роста вновь опускаются к отметке $55 за баррель. Участники рынка сомневаются, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сможет полностью выполнить соглашение об ограничении добычи «черного золота». В самом картеле говорят, что такое развитие событий действительно возможно.

В настоящее время фьючерсные контракты на поставку нефти марки Brent подешевели более чем на 1% до $55,40 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $52,43 за баррель.

На рынке вновь актуализировались опасения, что ОПЕК вряд ли в полной мере реализует свои цели, связанные с сокращением нефтедобычи, несмотря на заявление Саудовской Аравии о более сильном, чем планировалось, снижении производства, передает Reuters.

Организация стран-нефтеэкспортеров планирует сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,50 млн с 1 января. Россия и другие не входящие в картель государства планируют примерно вдвое меньшее снижение.

ОПЕК и независимые производители сокращают добычу для борьбы с глобальным перенасыщением рынка и поддержки цен, которые сейчас находятся на уровне около $56 за баррель – вдвое меньше, чем в середине 2014 года, отрицательно сказываясь на доходах стран-экспортёров.

Между тем, как отмечают источники в самом картеле, соблюдение обещаний о сокращении нефтедобычи не будет 100-процентным, как и всегда. По их словам, достаточно хорошим показателем будет выполнение 50-60% обещанного, учитывая предыдущий опыт.

Саудовская Аравия и Кувейт накануне сообщили, что снизили свою добычу сильнее, чем обещали. Кувейт, глава комиссии, контролирующей соблюдение условий соглашения, которая соберётся 22 января, сообщил, что это было сделано, чтобы «подать пример».

Однако история показывает, что ОПЕК в целом ранее была непоследовательна в соблюдении соглашений, а обещания не входящих в картель государств об ограничении производства оказывались по большому счёту символическими. Соблюдение сделки носит добровольный характер, поскольку у ОПЕК нет инструментов для обеспечения выполнения условий соглашений.

Заявления стран-производителей пока указывают на выполнение более чем 60% обещанных сокращений, сказал министр нефти Кувейта Ассам аль-Марзук.

В последний раз ОПЕК сокращала нефтедобычу в 2009 году на основании соглашений, заключенных годом ранее. Изначально организация осуществила 60% обещанного снижения добычи, а уровень соблюдения обещаний странами был ещё более высоким, свидетельствуют оценки Международного энергетического агентства (МЭА) и других аналитиков, некоторые из которых считают это приемлемой целью и в этот раз.

«Мы, скорее всего, вновь увидим 60-70 процентный уровень соблюдения сделки», – сказал Reuters в декабре Дэниел Гербер из Petro-Logistics. МЭА сообщило, что в прошлом ОПЕК в среднем выполняла 60% обещанных сокращений.

В 2009 году максимальный уровень выполнения обещанных сокращений оказался вблизи 80%, сообщило МЭА. Этого стало достаточно для поддержки роста цен на нефть, который начался в 2009 году на уровне $46, а к концу июня того же года котировки достигли $69.

Аналитики прогнозируют, что страны Персидского залива будут в значительной степени придерживаться условий сделки, однако источники в отрасли и в ОПЕК не ждут того же от остальных нефтепроизводителей. В частности, есть опасения в отношении Венесуэлы и Ирака.

При этом потенциальный рост добычи в странах, которых освободили от сокращения, в частности, в Ливии и Нигерии, может свести на нет усилия, предпринимаемые другими государствами. Обе страны в декабре нарастили производство.

«Если дела в этих странах будут идти хорошо, ОПЕК, возможно, будет достаточно трудно придерживаться целевого уровня снижения добычи до 32,50 миллиона баррелей в сутки», – считает Гербер.

На российском валютном рынке колебания нефтяных котировок пока отражается слабо. Более того рубль, традиционно ослаблявшийся при падении цен на «черное золото», демонстрирует тенденцию к укреплению. Однако к 14:15 мск биржевой курс доллара поднялся до 59,48 рубля, евро – 63,33.

Банк России установил официальный курс доллара на выходные и понедельник на уровне 59,37 рубля, евро – 63,1222.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.01.17

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