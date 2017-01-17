СКР проверяет обстоятельства гибели 80-летнего пенсионера в столичном метро

Публикации за 17.01.17

В московском метрополитене погиб 80-летний мужчина. По данному факту организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СКР.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером на станции «Университет» Сокольнический линии. Тело погибшего было извлечено с рельс.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

Как уточняет РБК, инцидент произошел около 22:00. По предварительным данным, пожилой мужчина скончался в результате сердечно-сосудистой недостаточности.

Москва, Мария Вяткина

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