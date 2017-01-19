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Публикации за 19.01.17

В Подмосковье все такси перекрасят в белый цвет за 5 лет

В Подмосковье все такси перекрасят в белый цвет за 5 лет

Сегодня Московская областная Дума приняла поправки в закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории», которые предполагают единую цветовую гамму для такси. Все машины, которые будут переводить пассажиров, перекрасят в белый цвет с жёлтой светоотражающей полосой сбоку и тёмно-серой полосой в нижней части кузова за пять лет.

Как пояснил заместитель министра транспорта Московской области Андрей Среднёв, единый цвета для такси позволит создать узнаваемый бренд общественного транспорта. По его словам, это позволит также обеспечить более высокий уровень безопасности и качества транспортных услуг, а также способствовать легализации рынка таксомоторных перевозок.

«У контролирующих органов появится возможность визуально отличать легальное такси от нелегального, что приведёт к сокращению теневого сектора и росту прибыли перевозчиков, получивших разрешительную документацию. В настоящее время в регионе насчитывается порядка 100 тысяч действующих разрешений», – сказал Среднев.

На перекраску машин перевозчикам придется раскошелиться на 3 тысячи рублей за каждое авто. «Это значительно ниже стоимости перекраски всего автомобиля, это около 70 тыс. рублей. При этом модельный ряд автомобилей белого цвета широко представлен в дилерских центрах», – добавил замминистра.

По словам чиновника, аналогичная цветовая гамма используется автобусным парком «Мострансавто» и пригородными поездами.

Москва, Мария Вяткина

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