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Публикации за 19.01.17

В Подмосковье прокуратура лишила мандатов трех депутатов

В Подмосковье прокуратура лишила мандатов трех депутатов

В Подмосковье прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции со стороны депутатов муниципальных образований Долгопрудный и Селятино Наро-Фоминского района. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, «народные избранники» не предоставили сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«В связи с этим прокуроры внесли в советы депутатов указанных муниципальных образований представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Полномочия 3 депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство, досрочно прекращены», – говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.17

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