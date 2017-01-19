В Подмосковье прокуратура лишила мандатов трех депутатов

Публикации за 19.01.17

В Подмосковье прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции со стороны депутатов муниципальных образований Долгопрудный и Селятино Наро-Фоминского района. Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, «народные избранники» не предоставили сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«В связи с этим прокуроры внесли в советы депутатов указанных муниципальных образований представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Полномочия 3 депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство, досрочно прекращены», – говорится в сообщении прокуратуры Московской области.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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