На «зеленой» ветке московского метро произошло задымление

Публикации за 19.01.17

Сегодня вечером на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метро произошло задымление. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

Там также уточнили, что в настоящее время выясняются причины ЧП. В то же время в администрации метрополитена заверили, что инцидент не повлиял на график движения поездов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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