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Публикации за 19.01.17

На «зеленой» ветке московского метро произошло задымление

На «зеленой» ветке московского метро произошло задымление

Сегодня вечером на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метро произошло задымление. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичной подземки.

Там также уточнили, что в настоящее время выясняются причины ЧП. В то же время в администрации метрополитена заверили, что инцидент не повлиял на график движения поездов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.01.17

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