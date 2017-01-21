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Публикации за 21.01.17

На кольцевой линии московского метро произошел сбой

На кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сегодня днем на кольцевой линии московского метро произошел сбой в движении поездов. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, причиной стал инцидент с пассажиром.

Первое сообщение о сбое в движении поездов (против часовой стрелки) на кольцевой линии метрополитен опубликовал в 15:49 мск. В 16:03 администрация метрополитена отрапортовала о восстановлении движения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.17

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