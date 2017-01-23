В Подмосковье планируется закрыть три мусорных полигона

Министерство природных ресурсов выделит порядка 300 млн рублей для закрытия мусорных полигонов в Электростали, Быково и Кашире. Об этом сообщил сегодня глава Минприроды Сергей Донской. По его словам, софинансировать в рекультивацию будет так же правительство Московской области, передает «Газета.Ru».
В конце декабря 2016 года министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что ущерб от незаконных свалок в регионе превысил 3 млрд рублей.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 23.01.17
Васильева пообещала старшеклассникам «пилот» по астрономии уже в этом году. / В Минобороны поставили просроченные медикаменты на 18 млн рублей. / Военным медикам прислали партию просроченных лекарств на 18 миллионов рублей. С переклеенными этикетками и поддельными сертификатами. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»