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Публикации за 23.01.17

В Подмосковье планируется закрыть три мусорных полигона

В Подмосковье планируется закрыть три мусорных полигона

Министерство природных ресурсов выделит порядка 300 млн рублей для закрытия мусорных полигонов в Электростали, Быково и Кашире. Об этом сообщил сегодня глава Минприроды Сергей Донской. По его словам, софинансировать в рекультивацию будет так же правительство Московской области, передает «Газета.Ru».

В конце декабря 2016 года министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган заявил, что ущерб от незаконных свалок в регионе превысил 3 млрд рублей.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.01.17

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