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Публикации за 23.01.17

ОПЕК и Россия воскресили американскую нефтяную отрасль / Мировые цены на нефть упали ниже $55 за баррель

ОПЕК и Россия воскресили американскую нефтяную отрасль Мировые цены на нефть упали ниже $55 за баррель

Сокращение производства «черного золота» членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими крупными нефтедобывающими государствами, в том числе Россией, воскресило американскую сланцевую промышленность, переживавшую кризис из-за снижения цен на сырье. Как пишет , ситуация напоминает библейскую историю о воскрешении Лазаря, роль которого в данном случае отводится США.

Агентство отмечает, что количество буровых установок для добычи нефти и газа в Соединенных Штатах продемонстрировало наибольший прирост на одну неделю в течение более чем пяти лет, что подтверждает быстрый подъем отрасли после кризиса. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число активных нефтяных и газовых установок увеличилось на 35 единиц до 694.

Эта ситуация создает проблемы для ОПЕК и других нефтедобывающих стран, не входящих в картель, делая их соглашение о сокращении производства «черного золота» бессмысленным. На этом фоне нефтяные котировки вновь заметно опустились. В настоящее время «черное золото» марки Brent торгуется с понижением почти на 1,5% на уровне $54,73 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $52,34.

Дополнительное давление на рынок оказывают ожидания реализации заявленных планов нового президента США Дональда Трампа, который анонсировал поддержку и развитие американской нефтяной отрасли и постепенный отказ от импорта «черного золота».

Как полагают аналитики, в этой ситуации крупнейшие производители нефти вновь вскоре вернутся к борьбе за долю на рынке, снижая стоимость контрактов на поставку нефти.

Партнер компании Rusenergy Михаил Крутихин, которого цитирует , прогнозирует, что если все меры, запланированные администрацией Трампа, будут реализованы, у Штатов есть хорошие шансы как минимум значительно снизить зависимость от поставок из стран ОПЕК и от импорта нефти в целом. Речь идет о поощрении и субсидировании внутренней добычи, расширении экспорта и даже введении заградительных пошлин на ввоз нефти.

«Если все это будет реализовано, на мировом рынке опять окажется больше нефти, чем нужно, вырастет навес предложения над спросом, с которым ОПЕК уже ничего не сможет сделать. Это означает начало новых ценовых войн, демпинг в борьбе за долю рынка, что пагубно скажется для стран, «сидящих на сырьевой игле», – считает Крутихин.

Стоит отметить, что для России это не принесет ничего позитивного. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова в середине января отмечала, что, несмотря на положительные сдвиги в экономике, Россия все еще «сидит» на «нефтяной игле».

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 23.01.17

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