ФАС: Московский метрополитен нарушил права среднего и малого бизнеса

Публикации за 26.01.17

Федеральная антимонопольная служба уличила Московский метрополитен в нарушении прав малого и среднего бизнеса. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришло столичное управление ведомства по итогам рассмотрения дела об ограничении конкуренции на аукционах столичной подземки.

В антимонопольное ведомство обратились индивидуальные предприниматели с жалобой на действия ГУП «Московский метрополитен» при проведении аукционов на право осуществления торговой деятельности в киосках и павильонах, расположенных в подуличных переходах некоторых станций метро.

По их мнению, метрополитен установил необоснованно большие суммы в качестве обеспечения заявок для участия в торгах. Так, задаток должен был составить 71,3 млн рублей по одному аукциону и 77,6 млн рублей по второму при суммах ежемесячной платы за торговлю в переходе в 5,942 млн и 6,468 млн соответственно.

Московское УФАС России признало ГУП «Московский метрополитен» нарушившим часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции и выдало предписание о прекращении нарушения законодательства и внесении изменений в документацию о торгах.

Комментируя это решение, руководитель московского УФАС России Армен Ханян отметил, что установленные московским метрополитеном размеры задатков являются непреодолимым препятствием для большинства представителей малого и среднего бизнеса.

«Такие действия ГУПа резко ограничивают круг лиц, имеющих возможность вести торговлю в переходах», – подчеркнул он.

Ханян также добавил, что ранее УФАС уже признавало ГУП «Московский метрополитен» виновным в аналогичном нарушении. Тогда по причине необоснованного размера задатка принять участие в аукционе смог только один предприниматель.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.17

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