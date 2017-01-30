На «серой» ветке московского метро произошел сбой

Публикации за 30.01.17

Сегодня утром на южно участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро произошел сбой: движение поездов осуществлялось с увеличенными интервалами. Как сообщила пресс-служба столичной подземки, причиной стал инцидент с пассажиром.

К настоящему времени движение удалось восстановить. Подробности случившегося пока не сообщаются.

Москва, Светлана Антонова

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