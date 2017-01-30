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Публикации за 30.01.17

На «серой ветке» метро на рельсы упала девушка

На «серой ветке» метро на рельсы упала девушка

Стали известны подробности сегодняшнего инцидента на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, где утром произошел инцидент с пассажиром, в результате чего были увеличены интервалы движения поездов. По данным источников в правоохранительных органах, на станции «Чертановская» на рельсы упала девушка 2000 года рождения.

Пострадавшая осталась жива, ее передали медикам и направили в Морозовскую городскую клиническую больницу, передает РИА «Новости».

Обстоятельства падения и состояние девушки уточняются.

Москва, Светлана Антонова

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