Январская цена российской нефти выросла до $53,16 за баррель / ...но повода для радости нет

Публикации за 01.02.17

По итогам первого месяца 2017 года средняя цена на российской сорт нефти Urals достигла $53,16 за баррель, что в 1,8 раза выше, чем в январе прошлого года – $28,75. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства финансов РФ.

Как сообщал «Новый День», нынешний федеральный бюджет сверстан, исходя из стоимости нефти в $40 за баррель. При превышении этого ценного уровня по настоянию Минфина введено так называемое «бюджетное правило», которое предполагает замораживание этих «высоких» доходов.

Таким образом, как отмечают аналитики, в России искусственным образом будет поддерживаться кризисная ситуация, связанная, в том числе, с сокращением социальных и капитальных расходов, а значительная часть средств будет по-прежнему вкладываться в американский госдолг. По данным на ноябрь-2016 года, в США «хранились» $86,6 млрд российских валютных резервов.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 01.02.17

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