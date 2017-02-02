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Публикации за 02.02.17

ЧП на «серой ветке» московского метро: на рельсы упал пассажир

ЧП на «серой ветке» московского метро: на рельсы упал пассажир

Сегодня утром на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро на рельсы упал пассажир, в результате чего было прервано движение поездов между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево». Как сообщила пресс-служба подземки, ЧП произошло около 10:00 мск.

В течение получаса последствия инцидента были устранены. По состоянию на 10:40 мск движение поездов вошло в обычный график.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.17

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