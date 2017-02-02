СКР начал проверку обстоятельств гибели женщины в московском метро

Публикации за 02.02.17

Столичный главк Следственного комитета организовал доследственную проверку обстоятельств сегодняшней гибели женщины в московском метро после падения на рельсы на станции «Алтуфьево». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.02.17

В Измайловском парке найден расчлененный труп женщины. / Источник: ФСБ занялась петербургским комитетом по культуре. / В Москве экстренно госпитализирован Владимир Кара-Мурза-младший. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»