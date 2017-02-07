В Подмосковье больше всего болеют ОРВИ в Солнечногорском районе

Публикации за 07.02.17

В ряде районов Подмосковье превышен эпидпорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди отдельных возрастных групп. Как сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора, больше всего в Московской области болеют в Солнечногорском районе, где пороговый уровень превышен на 7,0% вреди всего населения.

Вместе с тем, по данным ведомства, в Звенигороде зафиксирована простудная эпидемия среди малышей до двух лет. Среди детей от 3-х до 6-ти лет эпидпорог превышен в Солнечногорском районе на 53,6% и во Фрязине – на 19,1%. Среди детей от 7 до 14 лет превышение пороговых уровней заболеваемости зарегистрировано в Коломенском районе на 33,8% и в Лобне – на 8,2%.

В Роспотребнадзоре отметили, что в связи с заболеваемостью ОРВИ частично закрыто 23 группы в 18 дошкольных учреждениях в Серпуховском, Чеховском, Клинском, Солнечногорском, Ногинском, Шатурском, Красногорском районах, а также в Долгопрудном, Химках и Подольск. Отпущены на внеплановые каникулы 78 классов в 28 школах. Полностью приостановлен образовательный процесс в детсаду №7 (Шатурский район) и в МБОУ «Ржавская СОШ» (Солнечногорский район).

В целом в Подмосковье показатель заболеваемости среди совокупного населения ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 14,4%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.02.17

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