Мать погибшего в Подмосковье младенца сама отказалась от госпитализации

Публикации за 08.02.17

Стали известны новые подробности страшной трагедии с гибелью двухмесячной девочки в подмосковном Пушкинской районе. Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, мать младенца сама отказалась от госпитализации, что и привело к жутким последствиям.

«Чтобы не было кривотолков и неточной информации, сообщаю. Девочка Алиса, 23.12.2016 гр, была доставлена 5 февраля скорой помощью в Приемное отд Пушкинской Црб . Были жалобы на боли в животе. Девочка была осмотрена педиатром и детским хирургом. После проведения процедур по обезболиванию состояния колик, маме была предложена госпитализация и наблюдение. Мама отказалась. Есть письменный отказ. Документ я видела лично», – сообщила Мишонова на своей странице в «Фейсбуке».

По словам подмосковного детского омбудсмена, 6 февраля мама вызывала домой педиатра из частной клиники, а 7 февраля – скорую помощь. «Но, к сожалению, врачи только констатировали смерть ребенка», – уточнила Мишонова.

Ранее сообщалось, что медики отказали в госпитализации девочки. Следственный комитет начал проверку обстоятельств гибели младенца.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.02.17

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