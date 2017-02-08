ЧП в Подмосковье: двухмесячная девочка умерла из-за безразличия врачей

Публикации за 08.02.17

В Подмосковье двухмесячная девочка, которая родилась 23 декабря 2016 года, умерла из-за отказа врачей ее госпитализировать. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Известно, что мать девочки вызвала скорую помощь, которая доставила их в инфекционное отделение Пушкинской районной больницы. Однако там отказали в приеме, сославшись на карантин, уточняет телеканал 360.

На следующий день состояние младенца ухудшилось. Мать вызвала детского педиатра из местной поликлиники, но врач не поставил ребенку диагноз. Женщине снова пришлось вызывать скорую, но приехавшие медики констатировали смерть младенца.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.02.17

Цена на нефть упала ниже $55: рубль почувствовал слабость. / Комбата Гиви взорвали в Донецке прямо на рабочем месте в кабинете. / Полиция задержала девять подозреваемых по делу о хакерах, похитивших миллиард рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»