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Публикации за 08.02.17

ЧП в Подмосковье: двухмесячная девочка умерла из-за безразличия врачей

ЧП в Подмосковье: двухмесячная девочка умерла из-за безразличия врачей

В Подмосковье двухмесячная девочка, которая родилась 23 декабря 2016 года, умерла из-за отказа врачей ее госпитализировать. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

Известно, что мать девочки вызвала скорую помощь, которая доставила их в инфекционное отделение Пушкинской районной больницы. Однако там отказали в приеме, сославшись на карантин, уточняет .

На следующий день состояние младенца ухудшилось. Мать вызвала детского педиатра из местной поликлиники, но врач не поставил ребенку диагноз. Женщине снова пришлось вызывать скорую, но приехавшие медики констатировали смерть младенца.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся опросы очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.02.17

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