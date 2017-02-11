Трамп под давлением: противники нового президента США «оживили» Сноудена

Публикации за 11.02.17

Сегодня информационное пространство вновь оказалось влиянием «дела» бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена – американские телеканалы сообщили, что Москва якобы готова выдать этого «шпиона» Вашингтону, чтобы «задобрить» нового хозяина Белого Дома.

«Очевидно, что давление на новую администрацию со стороны политических оппонентов внутри США продолжается, торг в разгаре», – прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Поводом для этого «обострения» стали сообщения источников американских телеканалов NBC и СNN, сообщивших, что разведка США обладает данными, согласно которым Москва якобы рассматривает возможность передачи из России Сноудена. Высокопоставленным источник в администрации США, ознакомившийся с серией «особо конфиденциальных» разведданных, где изложены детали обсуждения этого вопроса, сообщил, что выдача Сноудена рассматривается как один из вариантов «заслужить расположение» нового президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков назвал разговоры о возвращении Сноудена «нонсенсом», передает РКБ.

Канал CNN, тоже ссылаясь на неназванные источники, сообщал, что спецслужбы подтвердили достоверность данных из доклада о наличии у России компромата на Трампа относительно телефонных разговоров, связанных с компроматом. При этом, по данным телеканала, американские спецслужбы не могут раскрыть информацию, которая передавалась по телефону, однако подтверждают, что контакты, описанные в докладе, имели место. Это, как отметили источники, позволяет спецслужбам «с большей уверенностью» говорить о достоверности всего досье в целом.

Российский МИД отреагировал на информационные «утечки» весьма сдержанно. Захарова в комментарии в «Фейсбуке» отметила, что в интервью Ираде Зейналовой, которое выйдет в воскресенье, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров ответил: ждём формирования команды. «Но все очевиднее: задержка связана не с нерасторопностью новой администрации, а с тем, что ей просто не дают работать», – отметила Захарова.

Стоит отметить, что известный российский адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена, назвал спекуляциями сведения о выдаче беглого американца Вашингтону «в качестве подарка Трампу».

«У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры – обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное», – сказал он «Интерфаксу».

«Кому-то в Вашингтоне, США очень хочется, чтобы ни в чем не виновного человека отдали в Соединенные Штаты», – подчеркнул Кучерена.

Он обратил внимание, что Сноуден живет на территории России абсолютно законно, никаких правил и законов не нарушает. «И кто бы ни упражнялся в этих спекуляциях, могу сказать только одно: Россия не имеет никаких малейших оснований для передачи его в США. Россия не торгует людьми и правами человека, хотя американские спецслужбы постоянно пытаются втягивать нас в различные провокации», – заявил Кучерена.

Адвокат напомнил, что бывшему сотруднику ЦРУ и АНБ Сноудену предоставлен вид на жительство в РФ, и этот статус позволяет ему пользоваться всеми правами и обязанностями, которые имеют граждане РФ.

Вашингтон – Москва, Анастасия Смирнова

Вашингтон – Москва. Другие новости 11.02.17

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