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Публикации за 13.02.17

В Московском метро задержан серийный похититель телефонов

В Московском метро задержан серийный похититель телефонов

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого в серии ограблений пассажиров столичного метро. Как сообщила пресс-служба МВД РФ, им оказался 37-летний уроженец Воронежской области.

По данным полиции, подозреваемый действовал по одной и той же схеме: заранее выбирал пассажира с дорогостоящей техникой в руках, сидящего возле дверей вагона. За мгновение до закрытия дверей электропоезда злоумышленник выхватывал гаджет и выскакивал на платформу станции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабёж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В полиции отмечают, что задержанный мужчина уже был ранее судим за аналогичные преступления.

Москва, Светлана Антонова

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