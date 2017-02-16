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Публикации за 16.02.17

В Москве «заминировали» станцию метро «Новослободская»

В Москве «заминировали» станцию метро «Новослободская»

Сегодня утром сотрудникам правоохранительных органов пришлось объявить об угрозе взрыва на станции московского метро «Новослободская» кольцевой линии после звонка о якобы заложенном взрывном устройстве.

Между тем после проверки полиция не нашла опасных для жизни предметов. «Правоохранительные органы закончили проводить комплекс мер по обнаружению опасного для жизни людей предмета на станции «Новослободская». Никаких опасных предметов выявлено не было», – цитирует РИАМО источник в правоохранительных органах.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.02.17

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