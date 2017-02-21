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Публикации за 21.02.17

Директор одинцовской школы уволен после сообщений об унижениях учащихся

Директор одинцовской школы уволен после сообщений об унижениях учащихся

Директор средней школы в Одинцовском районе Подмосковья, в которой якобы систематически унижали учащихся младших классов, уволен. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Напомним, ранее в Главном следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что сотрудники ведомства инициировали проверку после сообщений ряда СМИ и информагентств об унижениях учеников младших классов в одной из средних школ Одинцовского района. Незадолго до этого пресса публиковала информацию о том, что в школе на территории Лесного городка двое учеников 4-го класса якобы применяют в отношении учеников младших классов сексуальное насилие, причем преподавателям об этом было известно.

Между тем в районной администрации отмечают, что директор школы, в которой якобы имели место подобные инциденты, на время расследования отстранен от работы. Глава района Андрей Иванов также провел экстренное совещание с представителями образовательного блока Одинцовской администрации по этому вопросу, во время которого и сообщил о решении уволить директора скандального образовательного учреждения Марину Бакулину.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.02.17

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