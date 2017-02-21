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Публикации за 21.02.17

16-летняя роженица потеряла ребенка в Подмосковье после укола

16-летняя роженица потеряла ребенка в Подмосковье после укола

В одном из родильных домов Сергиева Посада 16-летняя роженица потеряла ребенка. Родня пострадавшей считает, что во всем виноваты медики, поставившие ей укол с опасным препаратом, пишет .

Как заявляют родственники девушки, вина в этой трагедии полностью лежит на медиках, которые зачем-то сделали девочке инъекцию препарата, применяемого лишь при наличии угрозы срыва беременности. Причем перед постановкой укола все показатели говорили о том, что будущая мать и ее ребенок находятся в нормальном состоянии, а сделанное несколькими днями ранее ультразвуковое исследование не выявило у роженицы и плода никаких патологий.

«Всего за день до этой трагедии медики ввели дочери несколько доз Дексаметозона. Уже утром она начала жаловаться на плохое самочувствие и странную реакцию на инъекцию в виде крупных волдырей», – рассказала мать потерпевшей.

Всего через несколько часов врачам уже пришлось проводить внеплановое кесарево сечение, после которого они могли лишь констатировать внутриутробную смерть ребенка. По факту этого инцидента следственные органы инициировали проверку.

Москва, Алексей Васильев

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