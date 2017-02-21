Перед законом равны не все: устроивший пьяное смертельное ДТП майор полиции отделался условным сроком

Публикации за 21.02.17

Устроивший смертельную аварию Игорь Лысенков, занимавший тогда должность главы транспортной полиции подмосковного Орехова-Зуева, который впоследствии признался, что сел за руль в нетрезвом состоянии, приговорен судом лишь к условному сроку пишет «Московский комсомолец».

ДТП произошло в мае прошлого года. 35-летний Игорь Лысенков поздней ночью возвращался на патрульном автомобиле «Лада» домой. В этот вечер пошел сильный дождь. Двигаясь по улице Ленина, майор полиции не заметил пытавшуюся перебежать проезжую часть 27-летнюю женщину и совершил наезд. Удар оказался для молодой Марину Умяровой смертельным. Приехавшие к месту происшествия медики, которых вызвал сам виновник трагедии, могли лишь констатировать смерть пешехода.

Прибывшие немного позднее сотрудники ДПС обратили внимание на тот факт, что майор ведет себя не совсем адекватно. Ему предложили пройти обязательную процедуру медицинского освидетельствования, однако полицейский тогда ответил отказом.

Спустя двое суток по ходатайству следствия майор был арестован, но через пару месяцев суд сменил ему меру пресечения на домашний арест. В течение всего времени, пока продолжалось следствие, виновник аварии отрицал, что управлял транспортом в нетрезвом виде, и только перед передачей материалов дела в суд решил признаться, что перед тем как сесть за руль, позволил себе «пару стаканов пива».

В итоге суд приговорил Лысенкова к трем годам заключения условно и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Также мужчина лишен водительских прав сроком на 18 месяцев.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.02.17

В могиле XIII века в Австрии нашли мобильник (ФОТО). Ученые гадают над историей происхождения артефакта. / Ещё одно ЧП в Сергиевом Посаде: в роддоме во время кесарева скончалась роженица. / В Кремле посоветовали в вопросе отказа от наличных отталкиваться от российских реалий. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»