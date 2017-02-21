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Публикации за 21.02.17

В Подмосковье из-за ОРВИ закрылось почти 70 школ и детских садов

В Подмосковье из-за ОРВИ закрылось почти 70 школ и детских садов

Одно из дошкольных учреждений Серпуховского района Подмосковья полностью приостановило работу в связи со вспышкой ОРВИ, и еще 68 школ и детских садов Московской области закрыли отдельные классы и группы по той же причине.

«В связи с ростом случаев заболеваемости ОРВИ частично закрыты тридцать групп в 23 дошкольных образовательных учреждениях, а также 82 класса в 38-ми школах региона», – сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Ведомство уточняет, что образовательные учреждения располагаются на территории Солнечногорского, Коломенского, Серпуховского, Чеховского, Ногинского и Дмитровского районов, а также в городских округах Лобна, Химки, Мытищи, Серебряные Пруды и Подольск. Одно из дошкольных учреждений в связи со вспышкой респираторных заболеваний приостановило свою работу полностью – это детский сад «Звездочка» №34 в Серпуховском районе Подмосковья.

По данным Роспотребнадзора, всего за минувшую неделю в регионе было зафиксировано более 66 тысяч случаев заболевания ОРВИ и более полусотни случаев заболевания гриппом.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 21.02.17

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