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Публикации за 22.02.17

Предприятие, отвечающее за сбор мусора в Видном, оштрафовано за загрязнение воздуха

Предприятие, отвечающее за сбор мусора в Видном, оштрафовано за загрязнение воздуха

Решением суда компания «Эко-Транс-Видное», которая отвечала с сбор и перевозку коммунальных отходов на территории Видного, оштрафована за загрязнение воздуха на 90 000 рублей.

«На основании протокола Министерства экологии судом вынесено решение о наложении в отношении «Эко-Транс-Видное» административного штрафа в размере 90 000 рублей», – приводит слова главы Министерства экологии Московской области Александра Когана пресс-служба ведомства.

Как объяснили в Минэкологии, лабораторный анализ проб воздуха, изъятых возле площадки, на которой компания складировала бытовые отходы, показал заметное превышение предельно допустимой концентрации оксидов азота и углерода. В то же время, у самого предприятия отсутствуют документы, которыми регламентируется выброс вредных веществ в атмосферу.

Инспекторы экологического надзора вынесли компании-нарушителю представление с требованием об оформлении соответствующих документов, добавляет пресс-служба.

Москва, Алексей Васильев

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