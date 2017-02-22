NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.02.17

До властей не достучаться: жители Балашихи жалуются на транспортные проблемы с помощью плакатов
Фото из группы в соцсетях «Балашиха: вчера, сегодня, завтра!"

До властей не достучаться: жители Балашихи жалуются на транспортные проблемы с помощью плакатов

Отсутствие дорожной разметки и светофоров, недостаточно развитая инфраструктура и плохая доступность – все это довело жителей подмосковной Балашихи до отчаянных мер. Теперь они устанавливают вдоль улиц довольно необычные плакаты, фото которых тут же начали распространяться в социальных сетях.

Так, на одном из вывешенных плакатов изображен голосующий пешеход, который просит подвезти его до ближайшей станции метров за 50 рублей. «Только так жители ближнего Подмосковья могут выкрутиться при нынешней ситуации с транспортной инфраструктурой», – гласит подпись к фотографии.

Один из пользователей опубликовал в социальной сети снимок плаката с обращением к местным властям, на котором жители Балашихи написали «Чего не хватает на этом перекрестке?» и приложили фото перекрестка с вариантами язвительных ответов, намекая на отсутствие светофора и разметки.

Глава Балашихи Евгений Жирков ранее заявил, что в минувшем году на транспортную инфраструктуру и дорожное хозяйство городского округа было выделено 882 миллиона рублей, отмечает РИАМО. В текущем году в Балашихе планируют провести ремонт 40 дорог, а также обустроить дополнительные 11 тысяч мест для парковки.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.02.17

Предприятие, отвечающее за сбор мусора в Видном, оштрафовано за загрязнение воздуха. / Праздники в Москве ожидаются слякотными. / Президиум Верховного суда отменил приговор Ильдару Дадину.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter