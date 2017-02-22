До властей не достучаться: жители Балашихи жалуются на транспортные проблемы с помощью плакатов

Публикации за 22.02.17

Отсутствие дорожной разметки и светофоров, недостаточно развитая инфраструктура и плохая доступность – все это довело жителей подмосковной Балашихи до отчаянных мер. Теперь они устанавливают вдоль улиц довольно необычные плакаты, фото которых тут же начали распространяться в социальных сетях.

Так, на одном из вывешенных плакатов изображен голосующий пешеход, который просит подвезти его до ближайшей станции метров за 50 рублей. «Только так жители ближнего Подмосковья могут выкрутиться при нынешней ситуации с транспортной инфраструктурой», – гласит подпись к фотографии.

Один из пользователей опубликовал в социальной сети снимок плаката с обращением к местным властям, на котором жители Балашихи написали «Чего не хватает на этом перекрестке?» и приложили фото перекрестка с вариантами язвительных ответов, намекая на отсутствие светофора и разметки.

Глава Балашихи Евгений Жирков ранее заявил, что в минувшем году на транспортную инфраструктуру и дорожное хозяйство городского округа было выделено 882 миллиона рублей, отмечает РИАМО. В текущем году в Балашихе планируют провести ремонт 40 дорог, а также обустроить дополнительные 11 тысяч мест для парковки.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.02.17

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