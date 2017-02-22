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Публикации за 22.02.17

В Химках коммунальщики бастуют, требуя зарплату за 4 месяца

В Химках коммунальщики бастуют, требуя зарплату за 4 месяца

Один из крупнейших подмосковных городов оказался на грани коммунальной катастрофы. Представители одной из аварийных служб вышли на митинг, требуя выплаты зарплат, которых они не видели уже четыре месяца.

Коммунальщики уже пятый день не выполняют заявки граждан, проживающих в новых Химках, на левом берегу, в Сходне. На обращения населения об авариях рабочие попросту не реагируют, передает .

Сотрудники местных коммунальных служб устроили забастовку. Массовая акция протеста была организована у здания диспетчерской. Более того, поддержку работникам оказали их коллеги из ряда других коммунальных предприятий города, которых в Химках насчитывается десять – и во всех есть задолженности по заработной плате.

Немногим ранее в городе также митинговали дворники. Им обещали полностью погасить задолженность, но некоторые из них рассказывают, что ситуация не изменилась по сей день.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 22.02.17

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