Главгосстройнадзор: школа в Химках строится с нарушениями

Публикации за 27.02.17

Главгосстройнадзор по Московской области провел проверку строительных работ при возведении школы в подмосковных Химках, в результате которой был выявлен ряд нарушений. Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторы Главгосстройнадзора по Московской области провели очередную проверку строительства средней школы на территории микрорайона Клязьма-Старбеево в Химках. Во время проведения плановой проверки на объекте были выявлены нарушения выполнения строительных и монтажных работ, а также нарушения в части содержания и обустройства строительной площадки», – отмечается в сообщении Главгосстройнадзора.

Часть замечаний ведомства, озвученных во время проверки, были устранены генеральным подрядчиком «СМП-Жилстрой». По остальным нарушениям организации выданы предписания с указанием срока устранения нарушений.

На данный момент по этому объекту полностью завершены монолитные работы, выполняется кладка наружных стен и обустройство наружных инженерных сетей. Застройщиком объекта является ЗАО «Континент Проект».

Москва, Алексей Васильев

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