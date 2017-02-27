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Публикации за 27.02.17

Учеников школы в Балашихе заставили ходить в темноте из экономии

Учеников школы в Балашихе заставили ходить в темноте из экономии

Ученики средней школы в Железнодорожном микрорайоне подмосковной Балашихи были вынуждены передвигаться в полной темноте, потому как наружное освещение образовательного учреждения выключалось из соображений экономии. Об этом сообщила руководитель подмосковного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

По ее словам, школа, учащиеся которой были вынуждены передвигаться в опасной темноте, находится в районе проспекта Героев.

«На территории образовательного учреждения в вечернее время не функционировал ни один осветительный прибор для уличного освещения. Как было установлено инспекцией, сеть уличного освещения на территории данной средней школы находится в полностью исправном состоянии, а свет здесь выключали исключительно из соображений экономии электроэнергии», – уточнила она.

По результатам проверки инспекторы открыли дело об административном правонарушении и выдали школьной администрации предписание об устранении этой проблемы.

Москва, Алексей Васильев

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