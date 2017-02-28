Жители Королёва жалуются на сантехнику и неработающие лифты

Публикации за 28.02.17

Жители подмосковного Королёва жалуются на состояние в домах сантехнического оборудования и работу лифтов. Всего за неделю в местную диспетчерскую службу поступило около полутора тысяч звонков с жалобами на подобные проблемы. Об этом сообщает Единая диспетчерская служба на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

В сообщении ЕДС уточняется, что в период 20-27 февраля этого года в службу поступило более 3 600 звонков от граждан, однако это на 48% меньше количества обращений, зарегистрированных неделей ранее. Всего было оформлено 3 112 заявок, из которых закрыто 2 949.

«Основные проблемы, на которые жалуются жители Королёва, заключаются в плохой работе лифтового оборудования и несоответствующем состоянии сантехнического оборудования в домах – таких обращений было зарегистрировано 807 и 655 соответственно. Также было оставлено 220 заявок на сезонную уборку придомовой и городской территории, и около двух сотен заявок на общестроительные работы», – сообщает служба.

Ранее сообщалось, что половина из 1 580 лифтов в Королёве уже отработали свой ресурс и требуют полной замены.

Москва, Алексей Васильев

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