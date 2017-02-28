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Публикации за 28.02.17

Кладбище в Орехово-Зуево превратилось в свалку строительного мусора
Фото с сайта министерства экологии и природопользования Московской области

Кладбище в Орехово-Зуево превратилось в свалку строительного мусора

Министерство экологии и природопользования Московской области выявило незаконную свалку строительных отходов общей площадью порядка 300 квадратных метров на территории кладбища в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Инспекция экологического надзора Минэкологии Московской области обнаружила незаконную свалку строительных отходов на окраине Малодубенского кладбища в Орехово-Зуево», – отмечается в сообщении.

Сотрудники министерства прибыли с проверкой в тот самый момент, когда тяжелая техника пыталась завалить грунтом деревянные строительные отходы. Строительный мусор сваливался возле западной стороны кладбища, недалеко от ведущей в сторону Демихово железнодорожной ветки. Во время расследования было установлено, что работы велись муниципальным унитарным предприятием «Орехово-Зуевское городское предприятие благоустройства и коммунального хозяйства», – говорится в сообщении.

Предприятие теперь ожидает штраф в размере 120 тысяч рублей, выдано предписание устранить нарушение в течение месяца.

Москва, Алексей Васильев

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