В Раменском районе пытаются выселить из общежития почти 50 семей

Публикации за 28.02.17

Почти полсотни семей в подмосковном поселке Спартак (Раменский район) уже неделю вынуждены жить без электричества. Более того, до сих пор неизвестно, закончится ли это когда-нибудь: уже десять лет их пытается выселить из жилья его собственник – компания, купившая здание общежития после банкротства фабрики, владевшей им ранее, передает «Мир24».

В 2006 году здание вместе с остальным имуществом фабрики было успешно продано через торги. «2 500 квадратных метров площадей они купили за 600 тысяч рублей. Даже с учетом инфляции, сегодня оно будет стоить не менее 2 миллионов», – сообщил один из жильцов дома.

«Нас 10 лет назад взяли и просто продали с молотка. Но мы ведь здесь живем, мы здесь прописаны, а ранее были получены ордера. Причем не просто дали какие-то бумажки, для этого создавались комиссии, были профкомы, все утверждалось на уровне дирекции предприятия», – добавляет другая жительница общежития.

Все эти годы обитатели общежития находятся в состоянии перманентной войны с собственником здания. К ним в квартиры пытаются ворваться какие-то люди, порой даже с применением силы.

На данный момент отстоять свое право собственности удалось лишь десятку семей. Всем остальным приходится постоянно сталкиваться с попытками выселить их через суд, и в их числе немало сирот и инвалидов.

Москва, Алексей Васильев

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