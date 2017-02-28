Сын генпрокурора РФ готов построить овощной завод в Подмосковье

Публикации за 28.02.17

Компания сына генерального прокурора России Игоря Чайки планирует построить в Подмосковье предприятие по переработке грибов и овощей, передает RNS со ссылкой на главу Министерства инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.

«Мы с Игорем Чайкой активно обсуждаем на данный момент такую возможность, однако окончательного решения пока нет. Мы обсуждаем возможное углубление переработки выращенной продукции. Речь идет о перерабатывающем производстве, которое бы могло производить уже готовый продукт конечного потребления на основе уже выращенного сырья. Это могут быть грибы, овощи и прочее», – сказал Буцаев.

На данный момент компания «Агро-регион», владельцем которой является Игорь Чайка, занимается реализацией проекта строительства грибной фермы и компостного завода на территории Зарайского района.

По словам Буцаева, объем инвестиций в реализацию этого проекта составит около 2 млрд рублей. Грибы, выращиванием которых займется ферма, могут появиться в продаже уже в следующем году.

Москва, Алексей Васильев

Москва. Другие новости 28.02.17

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